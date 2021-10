Salone di Ginevra - Ancora un dietrofront | cancellata ledizione 2022

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildinon si terrà nemmeno nel: gli organizzatori, a neanche una settimana da quello che sembrava il via libera ufficiale e definitivo alla nuova edizione, hanno deciso di rinviare la kermesse al 2023. Le motivazioni. La manifestazione elvetica, la più importante fiera automobilistica d'Europa e una delle principali al mondo, è stata dunque annullata per la terza volta consecutiva: l'edizione del 2020 è stataper l'insorgenza della pandemia del coronavirus, mentre nel 2021 l'annullamento è stato causato dall'assenza di espositori e grandi costruttori. Non sono molto differenti i motivi che hanno determinato il nuovo rinvio: "La decisione di annullare il Gims- hanno spiegato dall'omonima fondazione ginevrina - è stata presa nel miglior interesse sia delle case ...

Ildinon si terrà nemmeno nel 2022: gli organizzatori, a neanche una settimana da quello che sembrava il via libera ufficiale e definitivo alla nuova edizione, hanno deciso di rinviare la ...L'organizzazione dell'evento ha comunicato ufficialmente lo stop all'edizione 2022, in programma dal 19 al 27 febbraio prossimi Nuovo stop aldell'auto di. L'edizione 2022, in calendario dal 19 al 27 febbraio prossimi, è stata infatti annullata. Lo ha comunicato ufficialmente la stessa organizzazione dell'evento, la ...Con un comunicato, infatti, gli organizzatori hanno fatto sapere che il GIMS non si svolgerà neppure nel febbraio 2022, rimandando tutto in avanti di 12 mesi. Auto e Moto d'Epoca 2021, tutte le info s ...La manifestazione elvetica, la più importante fiera automobilistica d’Europa e una delle principali al mondo, è stata dunque annullata per la terza volta consecutiva: l’edizione del 2020 è stata cance ...