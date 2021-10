Roma, Mourinho è pronto a lanciare Calafiori contro la Juventus (Di giovedì 7 ottobre 2021) Per far fronte alle assenze, contro la Juventus Mourinho – allenatore della Roma – potrebbe lanciare dal 1? Riccardo Calafiori José Mourinho deve far fronte con l’emergenza terzino sinistro in vista di Juventus-Roma. Matias Vina dovrebbe tornare dalla Nazionale poche ore prima della sfida ai bianconeri e per questo José Mourinho, stando a quanto riportato dal Messaggero, starebbe pensando a Riccardo Calafiori come possibile titolare per la sfida dello Stadium. Nell’unica vittoria dei giallorossi all’Allianz il terzino scuola Roma era stato determinante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Per far fronte alle assenze,la– allenatore della– potrebbedal 1? RiccardoJosédeve far fronte con l’emergenza terzino sinistro in vista di. Matias Vina dovrebbe tornare dalla Nazionale poche ore prima della sfida ai bianconeri e per questo José, stando a quanto riportato dal Messaggero, starebbe pensando a Riccardocome possibile titolare per la sfida dello Stadium. Nell’unica vittoria dei giallorossi all’Allianz il terzino scuolaera stato determinante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

