Riapertura discoteche, Speranza: “Si continua con gradualità” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Riapertura delle discoteche e capienza locali, “continuiamo con gradualità sulle aperture”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine del congresso della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), in corso a Villasimius (Cagliari). “E questo sarà l’oggetto della discussione che faremo oggi in Consiglio dei ministri – ha sottolineato – Penso che il Comitato tecnico scientifico vada ascoltato sempre con grandissima attenzione. In questi mesi le indicazioni che ci ha dato sono state preziose. Ma è chiaro che c’è un dibattito a livello di Cdm che ha tutta la possibilità e l’autonomia di valutare”. “Ma non dobbiamo leggere ogni singolo passaggio come una fotografia di un instante: vediamo il percorso. Vediamo dove eravamo e dove siamo arrivati”, ha quindi aggiunto. “Penso – ha affermato ancora ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021)dellee capienza locali, “continuiamo consulle aperture”. Così il ministro della Salute, Roberto, a margine del congresso della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), in corso a Villasimius (Cagliari). “E questo sarà l’oggetto della discussione che faremo oggi in Consiglio dei ministri – ha sottolineato – Penso che il Comitato tecnico scientifico vada ascoltato sempre con grandissima attenzione. In questi mesi le indicazioni che ci ha dato sono state preziose. Ma è chiaro che c’è un dibattito a livello di Cdm che ha tutta la possibilità e l’autonomia di valutare”. “Ma non dobbiamo leggere ogni singolo passaggio come una fotografia di un instante: vediamo il percorso. Vediamo dove eravamo e dove siamo arrivati”, ha quindi aggiunto. “Penso – ha affermato ancora ...

Advertising

Mov5Stelle : Rispettiamo le valutazioni del Comitati Tecnico Scientifico (CTS), ma non possiamo non rilevare che prevedere la ri… - fattoquotidiano : Oggi il chiarimento tra il premier e Salvini. Ma già si profila lo scontro sulla riapertura delle discoteche [di… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Riapertura #discoteche, Costa: 'Per capienza mi auguro si possa arrivare al 50'. - QdSit : Riapertura #discoteche e capienza #cinema e stadi, le regole del #Cts ?????? - tweetnewsit : Riapertura discoteche con Green Pass e capienza ridotta, Salvini: «Presa in giro senza senso scientifico»… -