Ramsey: “In Galles sanno gestirmi meglio rispetto alla Juventus. Posso giocare con continuità” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva una stoccata alla Juventus da parte del centrocampista Aaron Ramsey che dal ritiro del Galles, non le manda a dire alla sua società in merito ai tanti infortuni che patisce. Questo quanto dichiarato: “La filosofia di allenamento e i metodi di lavoro sono diversi qui rispetto al mio club. Ci sono tante persone che si prendono cura di me da doversi anni, quindi sanno come tirar fuori il meglio da me e permettermi di giocare tante gare di fila, come ho dimostrato agli Europei. Sono capace di farlo e di produrre buone prestazioni. Mi sento bene e pronto a giocare. Poiché i miei risultati nelle partite sono piuttosto alti, forse ho bisogno di un po’ più di riposo e recupero durante la settimana piuttosto che stare ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arriva una stoccatada parte del centrocampista Aaronche dal ritiro del, non le manda a diresua società in merito ai tanti infortuni che patisce. Questo quanto dichiarato: “La filosofia di allenamento e i metodi di lavoro sono diversi quial mio club. Ci sono tante persone che si prendono cura di me da doversi anni, quindicome tirar fuori ilda me e permettermi ditante gare di fila, come ho dimostrato agli Europei. Sono capace di farlo e di produrre buone prestazioni. Mi sento bene e pronto a. Poiché i miei risultati nelle partite sono piuttosto alti, forse ho bisogno di un po’ più di riposo e recupero durante la settimana piuttosto che stare ...

