Politano | “Spalletti è carico | ci fa piacere essere primi in classifica”

Advertising

infoitsport : Politano: «Spalletti entusiasta. Diverso tatticamente ai tempi dell’Inter» - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULITM'ORA SPALLETTI HA CAMBIATO TUTTO, ARRIVA L'INCREDIBILE CONFESSIONE DI UN AZZURRO >>>>>… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Politano: “Spalletti ci dà tanta fiducia. Razzismo? Nel 2021 è inaccettabile” #Napoli #NapoliSpartak… - CalcioNapoli24 : - news24_inter : Politano: «Spalletti allenatore diverso rispetto a quando ero all’Inter» -

Ultime Notizie dalla rete : Politano Spalletti

Matteoparla dell'avvio perfetto in campionato del suo Napoli: le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro Matteo, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. PARTENZA SERIE A - "Dobbiamo proseguire con la stessa intensità, mentalità, con la voglia di vincere e di saper ...L'esterno azzurro parla a Radio Goal, su Kiss Kiss:stigmatizza il caso - razzismo su ... Il razzismo è un triste fenomeno, da debellare') e poi elogia Luciano: Ultimo pensiero su ...«Mario Rui l’anno scorso ha vissuto un anno difficile per incompatibilità caratteriale con Gattuso, non per colpa dell’allenatore ma perché avevano due caratteri ...L'esterno del Napoli, che ha di recente lasciato la procura di Davide Lippi e si è legato ufficialmente a quella di Mario Giuffredi (già procuratore degli altri azzurri Mario Rui e Di Lorenzo), ha ril ...