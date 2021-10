Nick the Nightfly si fa in tre (serate) nel segno di Sting (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tre serate di musica in compagnia di Nick The Nightfly. Domani, sabato 9 e domenica 10 ottobre al Blue Note il concerto di presentazione del nuovo lavoro di Nick The Nightfly Orchestra dedicato a ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tredi musica in compagnia diThe. Domani, sabato 9 e domenica 10 ottobre al Blue Note il concerto di presentazione del nuovo lavoro diTheOrchestra dedicato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Nick the Nick the Nightfly si fa in tre (serate) nel segno di Sting Tre serate di musica in compagnia di Nick The Nightfly. Domani, sabato 9 e domenica 10 ottobre al Blue Note il concerto di presentazione del nuovo lavoro di Nick The Nightfly Orchestra dedicato a Sting per due spettacoli a sera. Il disco ...

√ Oasis, all'asta il tamburello di '(What's The story) Morning Glory?' ... Nick Brin e:" Il tamburello è stato utilizzato durante le registrazioni del disco. Era molto ... The Darkness, Kasabian, Arctic Monkeys, Supergrass e Verve". Il pezzo da collezione sarà battuto dalla ...

