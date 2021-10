Mourinho: “L’amore dei tifosi della Roma va oltre i trofei, ma voglio regalargliene qualcuno” (Di giovedì 7 ottobre 2021) José Mourinho, tecnico della Roma, ha concesso una lunga intervista a Esquire. Ecco le sue parole a proposito del regalo che vorrebbe fare ai tifosi giallorossi: “Titoli, perché di titoli vive una società, perché i titoli alimentano la passione dei tifosi. Ho capito subito che L’amore che si prova per la Roma va oltre i trofei, è una passione eterna, sanguigna e anche familiare. Però la vittoria è quello che manca e stiamo costruendo un progetto per arrivarci. Se arriverà con me sarà perfetto, altrimenti sarebbe bellissimo aver contribuito alla costruzione di questo futuro, che è il sogno di tutti”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) José, tecnico, ha concesso una lunga intervista a Esquire. Ecco le sue parole a proposito del regalo che vorrebbe fare aigiallorossi: “Titoli, perché di titoli vive una società, perché i titoli alimentano la passione dei. Ho capito subito cheche si prova per lava, è una passione eterna, sanguigna e anche familiare. Però la vittoria è quello che manca e stiamo costruendo un progetto per arrivarci. Se arriverà con me sarà perfetto, altrimenti sarebbe bellissimo aver contribuito alla costruzione di questo futuro, che è il sogno di tutti”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

