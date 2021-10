Michetti: io sono democristiano, ma quale fascista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Io sono un democristiano, se fossi stato comunista o fascista l’avrei detto, qual era il problema? Ma sono un democristiano”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, a margine dell’incontro con il neogovernatore della Calabria, Roberto Occhiuto, commentando la trasmissione Otto e Mezzo di ieri sera su La7. “L’unica cosa che mi dispiace è l’intervento di ieri con notizie manifestamente e totalmente false della Gruber- ha sottolineato Michetti- Onestamente sia Calenda che l’altro giornalista hanno detto ‘Michetti è un democristiano e ha avuto la tessera della Democrazia Cristiana’. Addirittura si paventava di presunte appartenenze alla ‘destra destra’, al neofascismo: per carità, io non ho nulla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Ioun, se fossi stato comunista ol’avrei detto, qual era il problema? Maun”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico, a margine dell’incontro con il neogovernatore della Calabria, Roberto Occhiuto, commentando la trasmissione Otto e Mezzo di ieri sera su La7. “L’unica cosa che mi dispiace è l’intervento di ieri con notizie manifestamente e totalmente false della Gruber- ha sottolineato- Onestamente sia Calenda che l’altro giornalista hanno detto ‘è une ha avuto la tessera della Democrazia Cristiana’. Addirittura si paventava di presunte appartenenze alla ‘destra destra’, al neofascismo: per carità, io non ho nulla ...

