Mettetevi comodi | il prezzo del petrolio continuerà a salire

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nelle ultime settimane ildel greggio non ha fatto altro che, passando dai 37 dollari del novembre 2020 ai quasi 80 di oggi. Chi fa benzina lo sa già. Così come chi fa il pieno di Gpl, aumentato di conseguenza, e tra qualche settimana se ne accorgerà chiunque paghi una bolletta della corrente. Per quanto la cosa possa non piacere al portafogli di ognuno di noi, tutti gli indici economici danno da pensare due cose: la prima è che ildela crescere o, secondo le stime più prudenti, rimarrà dove è ora (ossia attorno ai 70 dollari al barile, oscillazione più, oscillazione meno); la seconda, il fatto che ilcosti caro potrebbe non essere per forza una cattiva notizia, perché potrebbe essere un volano e un acceleratore verso la transizione ...