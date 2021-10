Lui è peggio di me, gli ospiti della puntata di giovedì 7 ottobre 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lui è peggio di me torna su RaiTre, giovedì 7 ottobre 2021, con la terza puntata di questa stagione condotta come sempre dalla strana coppia composta da Giorgio Panariello e Marco Giallini. I due presentatori, che giocano sul palco sulla loro diversità apparente, sono accompagnati anche in questo turno da tanti nuovi ospiti con cui dividono la scena intervallando il tutto con monologhi, interviste, canzoni e gag esilaranti. Vi raccomandiamo... Lui è peggio di me, gli ospiti della puntata del 30 settembre 2021 In questa nuova edizione, finalmente con il pubblico in sala dopo i mesi di pandemia, oltre alla partecipazione fissa di Max Angioni ... Leggi su diredonna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lui èdi me torna su RaiTre,, con la terzadi questa stagione condotta come sempre dalla strana coppia composta da Giorgio Panariello e Marco Giallini. I due presentatori, che giocano sul palco sulla loro diversità apparente, sono accompagnati anche in questo turno da tanti nuovicon cui dividono la scena intervallando il tutto con monologhi, interviste, canzoni e gag esilaranti. Vi raccomandiamo... Lui èdi me, glidel 30 settembreIn questa nuova edizione, finalmente con il pubblico in sala dopo i mesi di pandemia, oltre alla partecipazione fissa di Max Angioni ...

Advertising

_Introducing_me : @iamnotaheroine @martonska Infatti, tra l'altro quello che ha detto che Dybala non chiedeva certe cifre quando è lu… - Mingyonissimo : @guffanti_marco Beh, ma in un certo senso per chi ha problemi funziona. Vai da lui, lo vedi, e capisci che c’è chi sta peggio di te… - ferris60 : @dorinileonardo @carolinacentr Culinariamente è peggio: un’amica con fidanzato di Glasgow gli manda regolarmente il… - siwel44it : RT @RibelleAntisis1: Noooo mi state dicendo che anche se #Calenda ha preso il 19% a Roma (con un tasso record di astensione) su scala nazio… - SaraTomei : Se la é palesemente cercata,Ha iniziato lui a lanciare dichiarazioni provocatorie; non dico che doveva star lì a vi… -