Lazio, le ultime sulle condizioni di Immobile e Zaccagni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sosta la Lazio sfiderà l’Inter: Sarri spera di poter contare sul recupero di Immobile e Zaccagni Manca sempre meno all’appuntamento con l’Inter e Sarri spera di recuperare qualcuno almeno per la panchina.La sosta delle Nazionali è infatti arrivata al momento giusto: una parentesi per poter smaltire al meglio gli infortuni, senza forzare i tempi, evitando così eventuali ricadute. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLA Lazio, CLICCA QUI Si valutano, ovviamente, le condizioni di Immobile e Zaccagni: l’ex Verona è tornato in gruppo ieri e la sua presenza contro i nerazzurri sembra scontata; Ciro svolgerà nuovi controlli in settimana dopo 10 giorni di lavoro differenziato. Filtra comunque un cauto ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la sosta lasfiderà l’Inter: Sarri spera di poter contare sul recupero diManca sempre meno all’appuntamento con l’Inter e Sarri spera di recuperare qualcuno almeno per la panchina.La sosta delle Nazionali è infatti arrivata al momento giusto: una parentesi per poter smaltire al meglio gli infortuni, senza forzare i tempi, evitando così eventuali ricadute. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLA, CLICCA QUI Si valutano, ovviamente, ledi: l’ex Verona è tornato in gruppo ieri e la sua presenza contro i nerazzurri sembra scontata; Ciro svolgerà nuovi controlli in settimana dopo 10 giorni di lavoro differenziato. Filtra comunque un cauto ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

news24_inter : #LazioInter: le condizioni di #Immobile e #Zaccagni ?? - Fantacalcio : Lazio, Zaccagni in gruppo: le ultime su Immobile - infoitsport : Lazio, ripresa degli allenamenti in attesa dell’Inter. Le ultime da Formello - internewsit : Lazio, ripresa degli allenamenti in attesa dell'Inter. Le ultime da Formello - - Lazio_TV : Il bilancio delle ultime ore è di 17 posti di controllo, 242 persone identificate, chiuse provvisoriamente per 5 gi… -