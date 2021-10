Il Corsport: “non si può pensare di affrontare il Mondiale con Chiellini e Bonucci” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La sconfitta 2-1 contro la Spagna nella semifinale di Nations League ha aperto il dibattito sul presente e sul futuro della Nazionale. Ecco cosa scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport: Da qui a un anno questo gruppo dovrà evolvere, cercando nuovi equilibri e nuovi protagonisti. Non si può pensare di affrontare il Mondiale con Chiellini e Bonucci. E ieri sera abbiamo toccato con mano che al momento non abbiamo niente di meglio di Chiellini e Bonucci. Allo stesso modo l’equivoco del centravanti ci accompagna da troppo tempo. Le perplessità di Mancini su Immobile, confermate dalla non brillante prova del laziale nell’Europeo, non hanno prodotto un’alternativa credibile. È il primo punto nell’agenda del cittì. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) La sconfitta 2-1 contro la Spagna nella semifinale di Nations League ha aperto il dibattito sul presente e sul futuro della Nazionale. Ecco cosa scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport: Da qui a un anno questo gruppo dovrà evolvere, cercando nuovi equilibri e nuovi protagonisti. Non si puòdiilcon. E ieri sera abbiamo toccato con mano che al momento non abbiamo niente di meglio di. Allo stesso modo l’equivoco del centravanti ci accompagna da troppo tempo. Le perplessità di Mancini su Immobile, confermate dalla non brillante prova del laziale nell’Europeo, non hanno prodotto un’alternativa credibile. È il primo punto nell’agenda del cittì. L'articolo ilNapolista.

