Governo | Letta | “Giochini di Salvini hanno stancato”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “E’ il solito film,racconta una storia al Paese, poi va a Palazzo Chigi e tutto torna come prima. Non sembra una novità. Ormai ha anchecommentare questo giochino. Problemi per il? No, il problema è per la Lega”. Lo ha detto Enrico, al Nazareno, a proposito dell’incontro trae Draghi. “Oggi abbiamo voluto incontrare le sociali, le piccole e medie imprese e i sindacati, la prossima settimana Confindustria, perché la legge di bilancio va discussa con le parti sociali”, ha poi continuatoal termine degli incontri di oggi. “Le materie fondamentali sono investimenti in salute, l’istruzione e le tasse sul lavoro che devono calare perché deve esserci più occupazione – ha spiegato il segretario del Pd -. Alcune proposte...

... che di Conte è stato ministro nel suo primo: 'Io sono convinto che si voterà nel 2023, e ... con il fiato di Calenda sul collo e le aspettative dida tenere in conto: 'Non possiamo ...Subito dopo, il premier Mario Draghi aveva alzato i toni, dicendo che il"non segue il ... Il segretario del Pd Enrico, invece, ha parlato di "teatrino stancante", così come ripercorso ...Dal Pd Letta, dal M5S Conte, da Iv Renzi accusano: Salvini sta facendo «un danno» al governo per pure ragioni elettorali. (Corriere della Sera) Perché altrimenti domani, dopo Draghi, viene al governo ...