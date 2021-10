Gli stipendi di Nedved, Paratici e Agnelli alla Juve (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Juventus ha pubblicato la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” in relazione all’esercizio chiuso il 30 giugno 2021. Nel documento sono presenti le retribuzioni dei dirigenti, dal presidente Andrea Agnelli all’ormai ex managing director Fabio Paratici. Juventus stipendi dirigenti – Paratici il più pagato Partendo proprio dal dirigente che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lantus ha pubblicato la “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” in relazione all’esercizio chiuso il 30 giugno 2021. Nel documento sono presenti le retribuzioni dei dirigenti, dal presidente Andreaall’ormai ex managing director Fabiontusdirigenti –il più pagato Partendo proprio dal dirigente che L'articolo

Advertising

capuanogio : “Vorrei sottolineare che alla fine di questi due anni l’#Inter ha pagato integralmente tutti gli stipendi, oltre a… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gli stipendi di Nedved, Paratici e Agnelli alla Juve: La Juventus ha pubblicato la “Relazione sul… - mauriziogily : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia non alla sinistra, agli investitori. A quelli che ci prestano i soldi per pagare gl… - LaFATAa5Stelle : RT @anto_sent_this: In un periodo di crisi pagano sempre gli stessi. Bollette più alte ma c'è chi si aumenta i già lauti stipendi. Questo… - WaltWhite2016 : @sctmcg21 @ferrix88 @RaBoPoff @niccobiancalani @Aleamoruso99 Gli stipendi del Chelsea non sono tutti da 10 milioni.… -