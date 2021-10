Gearbox Software cambio al vertice | Randy Pitchford si dimette da presidente

(Di giovedì 7 ottobre 2021)ha annunciato che l'ex chief technology officer Steve Jones sarà ora il nuovodia seguito di undi leadership. Il co-fondatore diEntertainment,, servirà ancora come CEO edella società madre die sposterà la sua attenzione verso il cinema e la TV comedei nuoviStudios. Fondamentalmente, l'ala di sviluppo di videogiochi diresponsabile di titoli come Borderlands sarà ora gestita da Jones. Nel frattempo, la società madre diEntertainment (acquisita da Embracer Group all'inizio di ...

... con il primo che è diventato CEO e presidente di TheEntertainment Company , mentre il secondo ricoprirà d'ora in avanti lo stesso ruolo, ma di, ossia l'azienda principale ...... Queste sono state le parole di Pitchford (che potrete ascoltare nel podcast in calce alla news), capoccia dihouse responsabile dello sviluppo anche della serie Borderlands . La ...Randy Pitchford si dimette da presidente di Gearbox Software | L'ormai ex presidente dello studio di Borderlands si dedicherà ad altro.Randy Pitchford ha lasciato la presidenza di Gearbox Software per passare a guida Gearbox Entertainment Company, la casa madre dello studio.