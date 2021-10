Francesca Cipriani sorprende Lulù a vomitare dopo i pasti | Bufera sul web: “Ha bisogno di aiuto” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La showgirl Francesca Cipriani si sarebbe accorta che la giovane Lulù va in bagno a vomitare dopo aver mangiato Prosegue L'articolo Francesca Cipriani sorprende Lulù a vomitare dopo i pasti Bufera sul web: “Ha bisogno di aiuto” proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 7 ottobre 2021) La showgirlsi sarebbe accorta che la giovaneva in bagno aaver mangiato Prosegue L'articolosul web: “Hadi” proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Francesca Cipriani: “Lulù Selassié dopo mangiato va in bagno a vomitare, ha bisogno di aiuto” - infoitcultura : Francesca Cipriani rivede il fidanzato al Gf Vip e va fuori di testa: due bodyguard costretti a intervenire - infoitcultura : Francesca Cipriani infrange il regolamento e non rispetta il freeze: il Gf Vip punisce tutti - It_may_happen : RT @Frank85387120: Francesca Cipriani - nomedatwitstar : RT @Myfavouritefad1: Scindere il trash dal concorrente per essere lucidi. Cosa che ho fatto con Francesca Cipriani ieri. E la trovo ogni m… -