F1, Max Verstappen: “Mi piace la pista di Istanbul, il layout è molto bello. Sarà una bella battaglia per il titolo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il lungo weekend del Gran Premio di Turchia 2021 si è aperto per la Formula Uno con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Max Verstappen è stato il primo a parlare (insieme a Lance Stroll). L’olandese della Red Bull va a caccia di un successo che gli consentirebbe di riportarsi in vetta al Mondiale, dato che al momento è secondo con un ritardo di soli due punti dal leader Lewis Hamilton. “Sembro rilassato? Lo sono perché se anche finissi secondo a fine stagione la mia vita non cambierà perché faccio quello che mi piace. Stiamo facendo un grande lavoro col team, non sono preoccupato, questo resta comunque un grande 2021”, dichiara Verstappen in conferenza. “Loro si sono confermati forti in Russia, io ho fatto una gara cercando di stare lontano dai guai e alla fine è arrivato un secondo posto che per il campionato è ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il lungo weekend del Gran Premio di Turchia 2021 si è aperto per la Formula Uno con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Maxè stato il primo a parlare (insieme a Lance Stroll). L’olandese della Red Bull va a caccia di un successo che gli consentirebbe di riportarsi in vetta al Mondiale, dato che al momento è secondo con un ritardo di soli due punti dal leader Lewis Hamilton. “Sembro rilassato? Lo sono perché se anche finissi secondo a fine stagione la mia vita non cambierà perché faccio quello che mi. Stiamo facendo un grande lavoro col team, non sono preoccupato, questo resta comunque un grande 2021”, dichiarain conferenza. “Loro si sono confermati forti in Russia, io ho fatto una gara cercando di stare lontano dai guai e alla fine è arrivato un secondo posto che per il campionato è ...

