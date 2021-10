È una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo: li riconoscete? (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. E’ stata una delle coppie più amate dello spettacolo, nessuno li ha dimenticati: li avete riconosciuti? Hanno fatto sognare davvero tutti negli anni ottanta con i loro balletti che sono rimasti indimenticabili nell’immaginario collettivo di chi ha avuto la fortuna di viverli in prima persona. Ancora oggi i più nostalgici guardando questa foto non possono Leggi su youmovies (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. E’ stata unapiù amate, nessuno li ha dimenticati: li avete riconosciuti? Hanno fatto sognare davvero tutti negli anni ottanta con i loro balletti che sono rimasti indimenticabili nell’immaginario collettivo di chi ha avuto la fortuna di viverli in prima persona. Ancora oggi i più nostalgici guardando questa foto non possono

Advertising

borghi_claudio : Un'eroica @mgmaglie a @Ariachetira cerca di far lotare la squallida mistificazione degli ospiti in studio che fanno… - reportrai3 : I soldi dei malati versati per i viaggi al Santuario della Madonna di Lourdes distratti per acquistare abiti, pacch… - VittorioSgarbi : Mentre l’avvocato del popolo (e delle multinazionali) era presidente del consiglio, il suo collega di studio Di Don… - CiccioniSe : RT @EnricoLetta: Una giornata di incontri con sindacati e rappresentanti delle piccole e medie imprese in vista della prossima legge di bil… - music_plumee : Domani avremo una delle scene più belle che mi ha dato la forza di continuare a guardare le puntate con Serkan senz… -