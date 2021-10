Covid, 2.983 nuovi casi e 41 decessi in 24 ore (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Scende il numero dei nuovi positivi al Covid in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, il numero dei nuovi contagi segna un +2.983, in calo rispetto ai 3.235 dell’ultimo aggiornamento ma con meno tamponi processati, 297.356 e che determina un tasso di positività all’1%. Lieve incremento dei decessi, 41 (+2). I guariti sono 3.966 mentre il numero degli attualmente positivi segna -1.074 per un totale di 87.173.Nuovo calo dei ricoveri negli ospedali. Il numero dei pazienti delle aree mediche oggi segna una riduzione, dai 2.968 di ieri ai 2.872 di oggi; in terapia intensiva sono ospitati 403 degenti (-30) con 24 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano invece 83.946 persone. Il Veneto è prima regione per numero di nuovi positivi (349), a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Scende il numero deipositivi alin Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, il numero deicontagi segna un +2.983, in calo rispetto ai 3.235 dell’ultimo aggiornamento ma con meno tamponi processati, 297.356 e che determina un tasso di positività all’1%. Lieve incremento dei, 41 (+2). I guariti sono 3.966 mentre il numero degli attualmente positivi segna -1.074 per un totale di 87.173.Nuovo calo dei ricoveri negli ospedali. Il numero dei pazienti delle aree mediche oggi segna una riduzione, dai 2.968 di ieri ai 2.872 di oggi; in terapia intensiva sono ospitati 403 degenti (-30) con 24ingressi. In isolamento domiciliare si trovano invece 83.946 persone. Il Veneto è prima regione per numero dipositivi (349), a ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 2.983 nuovi casi e 41 decessi in 24 ore - - CorriereCitta : Covid, 2.983 nuovi casi e 41 decessi in 24 ore - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 2.983 nuovi casi e 41 decessi in 24 ore - - Italpress : Covid, 2.983 nuovi casi e 41 decessi in 24 ore - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 2.983 nuovi casi e 41 decessi in 24 ore - -