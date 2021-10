Con Neri Marcorè finisce sempre bene (Di giovedì 7 ottobre 2021) Digitare il Codice Segreto - Neri Marcorè Il ciclo di commedie sentimentali Purchè Finisca bene resiste su Rai 1 dal 2014 e la quinta stagione debutterà la prossima settimana. Questa mattina sono stati presentati alla stampa i due film tv che la compongono, Digitare il Codice Segreto (in onda martedì 12 ottobre alle 21.25) e Tutta Colpa della Fata Morgana (in onda martedì 19), alla presenza di un cast variegato che, come spesso avviene, eleggerà a protagonisti anche interpreti finora passati un po’ in sordina. Ma c’è l’eccezione che conferma la regola ed è Neri Marcorè, arrivato al suo quarto titolo del ciclo e dunque ormai emblema della “leggerezza” made in Rai. Se Tutta Colpa della Fata Morgana sarà ambientato in Calabria e, diretti da Matteo Oleotto, vedrà Nicole Grimaudo, Davide Iacopini, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Digitare il Codice Segreto -Il ciclo di commedie sentimentali Purchè Finiscaresiste su Rai 1 dal 2014 e la quinta stagione debutterà la prossima settimana. Questa mattina sono stati presentati alla stampa i due film tv che la compongono, Digitare il Codice Segreto (in onda martedì 12 ottobre alle 21.25) e Tutta Colpa della Fata Morgana (in onda martedì 19), alla presenza di un cast variegato che, come spesso avviene, eleggerà a protagonisti anche interpreti finora passati un po’ in sordina. Ma c’è l’eccezione che conferma la regola ed è, arrivato al suo quarto titolo del ciclo e dunque ormai emblema della “leggerezza” made in Rai. Se Tutta Colpa della Fata Morgana sarà ambientato in Calabria e, diretti da Matteo Oleotto, vedrà Nicole Grimaudo, Davide Iacopini, ...

