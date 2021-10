Camorra | pentito | “Imperiale voleva comprare il Calcio Napoli”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Hanno una disponibilità economica pazzesca Cerrone eno anchela società”. A parlare del narcotrafficante internazionale più importanti e del suo socio in affari, Raffaelee Mario Cerrone, entrambi destinatari di una misura cautelare in carcere per l’accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso, è il collaboratore di giustizia Gennaro Carra, in un interrogatorio reso alla DDA lo scorso 20 gennaio. Carra, parlando con gli inquirenti, riferisce parecchi particolari che riguardanoe Cerrone. Carra è il genero di Salvatore Cutolo, boss del Rione Traiano del quartiere Fuorigrotta di, una delle piazze di spaccio più importanti della ...