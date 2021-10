Borse asiatiche positive. Possibile vertice Biden-Xi entro fine anno (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Tokyo mostra un timido guadagno, con il Nikkei 225 che sta mettendo a segno un +0,68%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di otto ribassi consecutivi, cominciata il 27 del mese scorso. I listini asiatici sono spinti dalla chiusura in rialzo di Wall Street, rassicurata dalla possibilità di un accordo temporaneo tra repubblicani e democratici per evitare un default del debito USA. Le Borse cinesi sono chiuse per festività. A migliorare il sentiment degli investitori asiatici è anche il fatto che gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato in linea di principio che i loro presidenti tengano un incontro virtuale prima della fine dell’anno, ha detto mercoledì un alto funzionario dell’amministrazione degli Stati Uniti. Effervescente Hong Kong (+2,37%); sulla stessa linea, ottima la prestazione di Seul ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Tokyo mostra un timido guadagno, con il Nikkei 225 che sta mettendo a segno un +0,68%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di otto ribassi consecutivi, cominciata il 27 del mese scorso. I listini asiatici sono spinti dalla chiusura in rialzo di Wall Street, rassicurata dalla possibilità di un accordo temporaneo tra repubblicani e democratici per evitare un default del debito USA. Lecinesi sono chiuse per festività. A migliorare il sentiment degli investitori asiatici è anche il fatto che gli Stati Uniti e la Cina hconcordato in linea di principio che i loro presidenti tengano un incontro virtuale prima delladell’, ha detto mercoledì un alto funzionario dell’amministrazione degli Stati Uniti. Effervescente Hong Kong (+2,37%); sulla stessa linea, ottima la prestazione di Seul ...

