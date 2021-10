Amici non andrà in onda questa domenica, salta anche Verissimo: tutte le modifiche e i motivi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovo cambio di programmazione in casa Mediaset, questa volta per via della finale per il terzo-quarto posto della Nations League, che vedrà protagonista l’Italia e che andrà in onda domenica alle ore 15 su Rai 1. Per questo motivo, Canale 5 ha deciso di non schierare come di consueto due dei suoi programmi di punta, ovvero Amici di Maria De Filippi e il secondo appuntamento settimanale con Verissimo. Al posto dei due programmi verranno mandati in onda tre nuovi episodi delle soap opera principali: Beautiful, Una Vita e Love is in the air. Amici di Maria De Filippi andrà quindi in onda con la nuova puntata lunedì 11 ottobre, al posto di Uomini e Donne. salta invece l’appuntamento con ... Leggi su trashblog (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nuovo cambio di programmazione in casa Mediaset,volta per via della finale per il terzo-quarto posto della Nations League, che vedrà protagonista l’Italia e cheinalle ore 15 su Rai 1. Per questo motivo, Canale 5 ha deciso di non schierare come di consueto due dei suoi programmi di punta, ovverodi Maria De Filippi e il secondo appuntamento settimanale con. Al posto dei due programmi verranno mandati intre nuovi episodi delle soap opera principali: Beautiful, Una Vita e Love is in the air.di Maria De Filippiquindi incon la nuova puntata lunedì 11 ottobre, al posto di Uomini e Donne.invece l’appuntamento con ...

