Ziliani contro la Juventus: “Plusvalenze farlocche. La FIGC insabbia…” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tramite Twitter, Ziliani ha pubblicato un post dove punge (e non poco) la Juventus. Le parole di Ziliani LA DOMANDA DEL GIORNOInsabbia più la FJGC o la CONSOB? Il dubbio nasce dopo l’ispezione avviata sui 27,8 milioni di Plusvalenze farlocche della #Juventus: dei 166 milioni di un anno fa e dei 126 di due anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ziliani stecca la Juventus: “Paghi De Ligt 85 milioni, ma giochi con Chiellini e Bonucci” Stadi al 25% di capienza, Acerbo dice no Vincono la Roma e il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A Partite weekend Serie A: il calendario completo Futsal azzurro trionfa in Finlandia, ora tocca al Belgio Real ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tramite Twitter,ha pubblicato un post dove punge (e non poco) la. Le parole diLA DOMANDA DEL GIORNOInsabbia più la FJGC o la CONSOB? Il dubbio nasce dopo l’ispezione avviata sui 27,8 milioni didella #: dei 166 milioni di un anno fa e dei 126 di due anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::stecca la: “Paghi De Ligt 85 milioni, ma giochi con Chiellini e Bonucci” Stadi al 25% di capienza, Acerbo dice no Vincono la Roma e il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A Partite weekend Serie A: il calendario completo Futsal azzurro trionfa in Finlandia, ora tocca al Belgio Real ...

Advertising

marco11158923 : ripeto...@FIGC @AIA_it @juventusfc @andagn @lapoelkann_ @klaustorino vogliamo finalmente fare qualcosa contro… - Paolo160376 : @ZZiliani Dott.Ziliani,cosa rischia la Juve con l'ispezione Consob? Nel frattempo, un post su Chiesa e Bernardeschi… - Ares5_5 : @nicolanegro @RobertoSavino10 Veramente chi ha scritto pagine di merda è stata Mediaset con i tre moschettieri Pis… - MaffiaSalvatore : @EnricoTurcato Per essere un giornalista imparziale devi scrivere sempre contro la Juventus... altrimenti non lo se… - Agostino12 : oggi prima di votare pensate ai tanti morti e alle violenze per colpa del comunismo all'attacco alle libertà di o… -