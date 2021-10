Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI IN GALLERIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO ALLO STESSO RACCORDO VERSO PRIMA PORTA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma-FIRENZE, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI SETTEBAGNI IL SERVIZIO RESTA FORTEMENTE RALLENTATO IN DIREZIONE FIRENZE: AL MOMENTO RITARDI FINO A 120 MINUTI PER II TRENI IN VIAGGIO; E A SEGUITO DI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO RESTA SOSPESA LA CIRCOLazioNE SULLE LINEE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)DEL 6 OTTOBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI IN GALLERIA CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO ALLO STESSO RACCORDO VERSO PRIMA PORTA; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-FIRENZE, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI SETTEBAGNI IL SERVIZIO RESTA FORTEMENTE RALLENTATO IN DIREZIONE FIRENZE: AL MOMENTO RITARDI FINO A 120 MINUTI PER II TRENI IN VIAGGIO; E A SEGUITO DI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO RESTA SOSPESA LA CIRCONE SULLE LINEE ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Domani, in Centro, dalle 12 alle 18, manifestazione sindacale a via Molise e possibili ripercussio… - ComunediAosta : Venerdì 8 ottobre dalle 13,30 alle 15,30 viabilità modificata in via Roma e in via Monte Vodice.… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #06-10-2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Stellantis Melfi, la voce degli operai e le iniziative necessarie ... ed è bene che venga portata all'all'attenzione anche del governo a Roma. "La situazione per tutti ...di Melfi affinché si apra una vera discussione nel paese che dia centralità al settore viabilità, ...

Un anno da sindaco di Saronno per Augusto Airoldi: 'Un'avventura entusiasmante' L'intervento su via Roma è solo un primo esempio , con qualche ritardo dovuto a maltempo, ferie e ... Sono stati avviati tanti discorsi con altri Comuni, per la viabilità e la gestione del traffico ad ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... ed è bene che venga portata all'all'attenzione anche del governo a. "La situazione per tutti ...di Melfi affinché si apra una vera discussione nel paese che dia centralità al settore, ...L'intervento su viaè solo un primo esempio , con qualche ritardo dovuto a maltempo, ferie e ... Sono stati avviati tanti discorsi con altri Comuni, per lae la gestione del traffico ad ...