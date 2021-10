Via libera del Cts, le discoteche riaprono. Ma per i gestori è “antieconomico” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera: le discoteche potranno riaprire, anche se con le dovute restrizioni. Secondo il Cts, infatti, i locali notturni possono riprendere la loro attività in zona bianca, e soltanto con una presenza pari al 35% della capienza massima al chiuso, e al 55% all’aperto. In più, deve essere richiesto il Green Pass, e la mascherina va indossata obbligatoriamente in tutti gli spazi chiusi, escludendo il momento in cui si balla, considerato attività fisica. Una decisione che, però, deve passare al vaglio dei Consiglio dei Ministri e che non ha convinto i lavoratori del settore. “Il 35% di capienza al chiuso è una percentuale difficile da accogliere positivamente perché per i nostri locali, che hanno già le capienze più basse d’Europa, è una capienza antieconomica, che non permette di rimanere sul mercato“, ha ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via: lepotranno riaprire, anche se con le dovute restrizioni. Secondo il Cts, infatti, i locali notturni possono riprendere la loro attività in zona bianca, e soltanto con una presenza pari al 35% della capienza massima al chiuso, e al 55% all’aperto. In più, deve essere richiesto il Green Pass, e la mascherina va indossata obbligatoriamente in tutti gli spazi chiusi, escludendo il momento in cui si balla, considerato attività fisica. Una decisione che, però, deve passare al vaglio dei Consiglio dei Ministri e che non ha convinto i lavoratori del settore. “Il 35% di capienza al chiuso è una percentuale difficile da accogliere positivamente perché per i nostri locali, che hanno già le capienze più basse d’Europa, è una capienza antieconomica, che non permette di rimanere sul mercato“, ha ...

