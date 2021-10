Vaccini | parte la terza dose in E - R per over 80 e rsa

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) In Emilia - Romagna da lunedì 11 ottobre sicon ladel vaccino anti Covid per le persone con 80 e più anni e per gli ospiti e i lavoratori dei presidi residenziali per anziani (Cra e ...

Agenzia ANSA

La stima, in questo caso, presenta una variabilità elevata dovuta inal ridotto numero di ...7% contro 88,7%), mentre l'apparente riduzione di efficacia deinel prevenire l'infezione ......27% (3,2% sulle prime diagnosi)", dice Giani, aggiungendo che iattualmente somministrati ...altri 1515 ( - 74 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da...Cirio e Icardi hanno incontrato ieri i rappresentanti dei medici di famiglia (Fimmg, Smi e Snami). Si partirà dagli over85 attraverso il supporto dei medici di medicina generale, grazie alla consegna ...(ANSA) – BOLOGNA, 06 OTT – In Emilia-Romagna da lunedì 11 ottobre si parte con la terza dose del vaccino anti Covid per le persone con 80 e più anni e per gli ospiti e i lavoratori dei presidi residen ...