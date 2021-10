“Un insieme di cose…”. Ignazio Moser, l’aggiornamento sulle condizioni di salute (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ignazio Moser ha fatto preoccupare non poco i suoi fan con un annuncio fatto nei giorni scorsi. In un suo precedente intervento, aveva comunicato la decisione di prendersi una pausa dai social network per affrontare alcuni problemi di salute. Ha voluto quindi dedicarsi al relax personale, spegnendo la sua vita virtuale almeno per un po’ di tempo. Ora è tornato a farsi sentire per un aggiornamento sulla sua situazione personale. Ma restano ancora tanti dubbi su ciò che sia successo. Questo era stato l’annuncio di qualche giorno fa: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. Dalle sue parole sembrava di capire che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha fatto preoccupare non poco i suoi fan con un annuncio fatto nei giorni scorsi. In un suo precedente intervento, aveva comunicato la decisione di prendersi una pausa dai social network per affrontare alcuni problemi di. Ha voluto quindi dedicarsi al relax personale, spegnendo la sua vita virtuale almeno per un po’ di tempo. Ora è tornato a farsi sentire per un aggiornamento sulla sua situazione personale. Ma restano ancora tanti dubbi su ciò che sia successo. Questo era stato l’annuncio di qualche giorno fa: “Purtroppo ho dei piccoli problemi diche mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. Dalle sue parole sembrava di capire che ...

