Sonia Bruganelli svela cosa le dice Paolo Bonolis ogni volta che torna dal GF Vip

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel corso di una recente intervista con TV Sorrisi e Canzoni,ha rivelato quello che lesempre suo maritoquandoda una puntata del GF Vip. L’uomo sta lasciando molto libera sua moglie di seguire la strada che ritiene più opportuna. Admodo, il conduttore non può fare L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Negli ultimi giorni Giancarlo Magalli sta facendo discutere per una foto pubblicata dasul suo profilo di Instagram. Secondo i fan del 'Grande Fratello Vip' la moglie di Paolo Bonolis avrebbe pubblicato lo scatto con il solo scopo di lanciare una frecciatina ad Adriana ...Adriana Volpe esono davvero così diverse e distanti oppure è solo una questione di scena? A fugare ogni dubbio sulle due prime donne del Grande Fratello Vip 6 è la psicologa e psicoterapeuta Ilaria ...Gf Vip 6, faccia a faccia tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: cosa apprezzano dell’altra e cosa decisamente no. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Come riportato testualmente dal sito "Biccy", Giancarlo Magalli ha rilasciato una intervista al settimanale "Nuovo Tv", in cui parla delle opinioniste del "GF Vip".