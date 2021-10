Sky scrive alla Serie A: «Vogliamo gli highlights» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sky ha deciso di scrivere alla Lega Serie A, per tornare a mettere al centro delle discussioni un tema importante per la pay-tv di Comcast: far sì che i club decidano di mettere a bando i diritti “pay” per gli highlights. Diritti che la Lega – come anticipato da Il Sole 24 Ore – ha L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Sky ha deciso direLegaA, per tornare a mettere al centro delle discussioni un tema importante per la pay-tv di Comcast: far sì che i club decidano di mettere a bando i diritti “pay” per gli. Diritti che la Lega – come anticipato da Il Sole 24 Ore – ha L'articolo

