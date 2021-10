Roma | Fienga resterà consulente Friedkin | ' Lieti di averlo al nostro fianco'

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)- Laha comunicato ufficialmente che Guidonon sarà più il Ceo del club giallorosso madella società. "Vorremmo esprimere la nostra gratitudine a Guido per le sue ...

Pietro Berardi è il nuovo CEO della: prende il posto di Guido. Ecco il comunicato del club giallorosso Pietro Berardi è il nuovo CEO della: prende il posto di. Il comunicato. "A seguito della cessazione degli incarichi del dott., il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, ai ...Chi è Guido: la carriera allaGuidoè entrato in ASnel 2013 nel ruolo di Strategy and Media Director è rimasto nellaper otto anni durante i quali il dirigente è stato ...Si separano le strade della Roma e di Guido Fienga. Il dirigente, entrato nel club nel 2013, era stato promosso a Ceo nel gennaio 2019 dalla ...Con un comunicato ufficiale la Roma ha annunciato che Pietro Berardi sarà il nuovo CEO del club giallorosso e prenderà il posto di Guido.