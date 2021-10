Riapertura discoteche, c’è il sì del Cts. Ma i gestori protestano: “Limiti stringenti” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le discoteche possono riaprire in zona bianca, il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato l’ok. Ma ad alcune condizioni: che la presenza, compresi i dipendenti, non superi il 35% della capienza nei locali al chiuso, e del 50% in quelli all’aperto. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina all’interno del locale ma non quando si balla, perché tale attività è equiparata a quella fisica al chiuso Inoltre, si legge nella nota del Cts, saranno obbligatori “la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d’aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti di indirizzo Iss; l’uso obbligatorio dei bicchieri monouso; la garanzia della possibilità di frequente igienizzazione delle mani oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali; l’utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione di quello del ballo, paragonabile alle attività ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lepossono riaprire in zona bianca, il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato l’ok. Ma ad alcune condizioni: che la presenza, compresi i dipendenti, non superi il 35% della capienza nei locali al chiuso, e del 50% in quelli all’aperto. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina all’interno del locale ma non quando si balla, perché tale attività è equiparata a quella fisica al chiuso Inoltre, si legge nella nota del Cts, saranno obbligatori “la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo d’aria e rispondenti ai requisiti qualitativi specificati nei documenti di indirizzo Iss; l’uso obbligatorio dei bicchieri monouso; la garanzia della possibilità di frequente igienizzazione delle mani oltre che la pulizia e la sanificazione dei locali; l’utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti ad eccezione di quello del ballo, paragonabile alle attività ...

Advertising

repubblica : Covid, il Cts da' l'ok alla riapertura delle discoteche ma con un terzo della capienza. Senza mascherina in pista d… - Mov5Stelle : Rispettiamo le valutazioni del Comitati Tecnico Scientifico (CTS), ma non possiamo non rilevare che prevedere la ri… - SkyTG24 : È arrivato il parere positivo del Cts alla possibile riapertura delle discoteche in Italia, le regole… - AssiElena : Viste le assurde regole per apertura #discoteche direi di organizzare un disco party in metropolitana. #IDIOZIA!… - VesuvioLive : Discoteche verso la riapertura: chiuse in estate ma ora si balla senza mascherina -