Rai 2, Voglio Essere Un Mago sprofonda all'1,9% di share (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Risultati disastrosi per il nuovo programma di Rai Due, Voglio Essere Un Mago. Lo show offre la possibilità a dodici ragazzi, chiamati teen wizard, di mettersi alla prova per diventare illusionisti e incantatori professionisti. Tanti gli elementi che rimandano alla celebre saga di Harry Potter: ci sono le squadre, i professori, gli esami, le divise e il castello. L'esperimento però sembra non aver conquistato i telespettatori a casa, che sono diminuiti di settimana in settimana. La prima puntata ha raggiunto 691.000 spettatori con il 3.90% di share, la seconda 523.000 spettatori con il 2.70% di share. Ieri sera la terza puntata ha invece registrato il crollo definitivo, che ha portato il programma ad avere solo 373.000 spettatori con l'1.90% di share.

Lisuccen : Gentile #Rai, come faccio a liberarmi di voi? Voglio poter guardare la TV senza avervi nel dispositivo. Ovviamente,… - lily_jane_evans : raga, sono jungshook. anche io voglio lavorare alla rai per creare playlist con le canzoni kpop o per editare le scene. #VoglioEssereUnMago - Zagorforever : RT @LuigiBicco: Io non voglio fare a tutti i costi il vecchio nostalgico, ma i film di Stanlio e Ollio che fine hanno fatto? Da ragazzino p… - BansCollector : Rivoglio @CorradoGuzzanti @NeriMarcore @MarcoMarzocca insieme in una trasmissione in Rai qualcosa. Voglio aver il diritto di ridere ancora. - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) Voglio essere un Mago! (TalentShow) #StaseraInTV 05/10/2021 #PrimaSerata #voglioessereunmago! @RaiDue -