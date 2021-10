Pisa, Internet Festival racconta la nostra dimensione “Phygital” fra reale a virtuale: ecco quanto ci ha cambiato la pandemia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Phygital è un termine che unisce physical e digital per sottolineare la vicinanza tra mondo reale e virtuale. È il tema guida dell’Internet Festival di Pisa, in programma dal 7 al 10 ottobre. Dodici sedi in tutto, dai locali dell’Università agli spazi del comune (le Logge di Banchi, per esempio) fino al Centro Congressi Le Benedettine. “Questa sarà la seconda edizione di un Internet Festival sia fisico che digitale. La dimensione ‘Phygital’, cominciata lo scorso anno con la pandemia, si avvia a essere la normalità con un rafforzamento, quest’anno, della parte digitale. Il Festival guarda al futuro della didattica e allo stato dell’infrastruttura digitale, partendo dalla storia”, spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021)è un termine che unisce physical e digital per sottolineare la vicinanza tra mondo. È il tema guida dell’di, in programma dal 7 al 10 ottobre. Dodici sedi in tutto, dai locali dell’Università agli spazi del comune (le Logge di Banchi, per esempio) fino al Centro Congressi Le Benedettine. “Questa sarà la seconda edizione di unsia fisico che digitale. La’, cominciata lo scorso anno con la, si avvia a essere la normalità con un rafforzamento, quest’anno, della parte digitale. Ilguarda al futuro della didattica e allo stato dell’infrastruttura digitale, partendo dalla storia”, spiega ...

