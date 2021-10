Miriana Trevisan litiga con Raffaella Fico: “Sei una falsa, non parlarmi più” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella casa del GF Vip gli equilibri stanno cambiando, il capitolo ‘tutti contro Soleil Sorge‘ ormai è acqua passata. Le faide aperte sono quelle delle sorelle Selassié e Samy contro Davide Silvestri, ma soprattutto quella tra Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Le due donne non si sono mai prese dall’inizio del reality, ma tutto è degenerato lunedì sera nella puntata del GF Vip, quando l’ex volto di Non è la Rai ha detto:”Non ho un gruppo. Con Manila e Ainett ho trovato un punto di incontro, con le principesse sto benissimo. Raffaella devo dire che la sento un po’ fredda. E delle volte è come se mi portasse via Francesca, io con lei mi diverto tantissimo. Questa è una mia sensazione. Io con te non è che non vado d’accordo, non vado e basta“. La Fico con il suo adorabile tono ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella casa del GF Vip gli equilibri stanno cambiando, il capitolo ‘tutti contro Soleil Sorge‘ ormai è acqua passata. Le faide aperte sono quelle delle sorelle Selassié e Samy contro Davide Silvestri, ma soprattutto quella tra. Le due donne non si sono mai prese dall’inizio del reality, ma tutto è degenerato lunedì sera nella puntata del GF Vip, quando l’ex volto di Non è la Rai ha detto:”Non ho un gruppo. Con Manila e Ainett ho trovato un punto di incontro, con le principesse sto benissimo.devo dire che la sento un po’ fredda. E delle volte è come se mi portasse via Francesca, io con lei mi diverto tantissimo. Questa è una mia sensazione. Io con te non è che non vado d’accordo, non vado e basta“. Lacon il suo adorabile tono ...

Advertising

glooit : Grande Fratello Vip, lo scontro tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan leggi su Gloo - annastellare : RT @asfaltofresco: miriana trevisan è una grande donna punto #gfvip - annastellare : RT @GioCellRed: “Raffaella muove i fili di un sacco di gente? Sì io penso che lo faccia” OMG QUESTO DRAMA INTERAMENTE MADE IN NAPLES SERVIT… - annastellare : RT @tristemondo: Grande Fratello Vip, Andrea Casalino confessa: “Miriana Trevisan? Stava nascendo un gioco” - margotsbullock : RT @blanchaett: @margotsbullock E QUANDO PASSERÀ L’AEREO GIRLS DONT WANT BOYS GIRLS WANT MIRIANA TREVISAN E LEI CAPIRÀ COSA HA SCATENATO AL… -