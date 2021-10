Mancini: “Donnarumma stasera giocava per l’Italia, non per il PSG” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta con la Spagna in Nations League. Di seguito le sue parole. Sui fischi a Donnarumma “Sicuramente non gli hanno fatto piacere, così come non hanno fatto piacere a noi, ma cosa potevamo fare? Siamo grandi ed è accaduto. C’è dispiaciuto, giocava l’Italia e non era una partita di club. Si poteva mettere da parte per una sera questa situazione e fischiare in un eventuale PSG-Milan, l’Italia è l’Italia e viene sopra tutto”. Sull’espulsione di Bonucci “È stata una leggerezza perché con la Spagna era una gara equilibrata, è un dispiacere perché eravamo in partita”. Sulla sconfitta dopo 37 risultati utili “Meglio stasera che la finale dell’Europeo o in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roberto, commissario tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta con la Spagna in Nations League. Di seguito le sue parole. Sui fischi a“Sicuramente non gli hanno fatto piacere, così come non hanno fatto piacere a noi, ma cosa potevamo fare? Siamo grandi ed è accaduto. C’è dispiaciuto,e non era una partita di club. Si poteva mettere da parte per una sera questa situazione e fischiare in un eventuale PSG-Milan,e viene sopra tutto”. Sull’espulsione di Bonucci “È stata una leggerezza perché con la Spagna era una gara equilibrata, è un dispiacere perché eravamo in partita”. Sulla sconfitta dopo 37 risultati utili “Meglioche la finale dell’Europeo o in ...

