L'Ue non avrà un'ambasciata a Kabul. Non c'è sicurezza nel dialogo coi Talebani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il capo della politica estera dell'Unione Europea, l'Alto rappresentante Josep Borrell, ha detto nei giorni scorsi che il comportamento del governo talebano fino ad ora è stato "non molto incoraggiante" e che qualsiasi collasso economico in Afghanistan aumenterebbe il rischio di terrorismo e altre minacce. Lo spagnolo ha poi precisato che attualmente è molto difficile pensare che l'Unione europea possa aprire a Kabul un ufficio o qualsiasi alto genere di rappresentanza diplomatica. Le ragioni sono di due generi: sicurezza e politica. Non che non ci abbia provato l'Europa: una squadra di diplomatici europei è stata recentemente in Afghanistan per alcuni giorni, ma la mancanza di interlocutori e la scarsa collaborazione da parte dei nuovi amministratori del potere hanno dimostrato come le condizioni siano – "almeno per ora", spiegano fonti Ue – ...

