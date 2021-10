LIVE Milano-Torino 2021 in DIRETTA: sei corridori al comando, plotone a 3? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, SEGUI LA NOSTRA DIRETTA LIVE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 14.43 45,7 km/h la media fatta segnare nelle prime due ore di corsa. I corridori non si sono certo risparmiati nelle battute iniziali di questa Milano-Torino. 14.40 Ribadiamo i nomi dei sei fuggitivi che hanno un vantaggio sul gruppo che sfiora i tre minuti: Oier Lazkano (Caja Rural), Kevin Vermaerke (DSM), Mattia Frapporti (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel), Juri Zanotti (Bardiani Csf Faizanè) e Davide Orrico (Vini Zabù). 14.37 Foratura per Chris Froome! L’allarme dovrebbe comunque essere rientrato per il cinque volte vincitore del Tour de France. 14.36 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI, SEGUI LA NOSTRASULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK LADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 14.43 45,7 km/h la media fatta segnare nelle prime due ore di corsa. Inon si sono certo risparmiati nelle battute iniziali di questa. 14.40 Ribadiamo i nomi dei sei fuggitivi che hanno un vantaggio sul gruppo che sfiora i tre minuti: Oier Lazkano (Caja Rural), Kevin Vermaerke (DSM), Mattia Frapporti (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel), Juri Zanotti (Bardiani Csf Faizanè) e Davide Orrico (Vini Zabù). 14.37 Foratura per Chris Froome! L’allarme dovrebbe comunque essere rientrato per il cinque volte vincitore del Tour de France. 14.36 ...

Advertising

fanpage : La più votata a Roma è Rachele Mussolini, figlia di Romano e nipote del duce #Elezionicomunali2021 - NobileD : RT @RivistaLaFionda: +++ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DOV'È ANDATO IL POPOLO? +++ ?? Oggi 21:30 ?? Live su Facebook (se non crasha) Parliamo d… - zazoomblog : LIVE Milano-Torino 2021 in DIRETTA: sei uomini in fuga il gruppo controlla - #Milano-Torino #DIRETTA: #uomini - LuigiAssecasa : RT @fanpage: Giorgia Meloni sfida apertamente Enrico Letta: 'Andiamo a votare subito' -