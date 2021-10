L’ispettore Coliandro: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (ottava stagione) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questa sera, 6 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata L’ispettore Coliandro, serie televisiva italiana trasmessa dal 2006 da Rai 2, e dal 2017 anche da RaiPlay diretta dai Manetti Bros. La serie vede protagonista Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli. Ideatore della serie è invece lo scrittore Carlo Lucarelli. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla terza puntata. trama terza puntata Nella terza e penultima puntata dell’ottava stagione, intitolata “Il tesoro nascosto”, un noto gallerista verrà ritrovato morto. Sembrerebbe trattarsi di un suicidio ma la sorella Francesca non è ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questa sera, 6 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la, serie televisiva italiana trasmessa dal 2006 da Rai 2, e dal 2017 anche da RaiPlay diretta dai Manetti Bros. La serie vede protagonista, interpretato da Giampaolo Morelli. Ideatoreserie è invece lo scrittore Carlo Lucarelli. Ma vediamo insieme lesullaNellae penultimadell’, intitolata “Il tesoro nascosto”, un noto gallerista verrà ritrovato morto. Sembrerebbe trattarsi di un suicidio ma la sorella Francesca non è ...

