Le malattie reumatiche | quel “dolore che ti immobilizza” e non ti fa vivere

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il 12 ottobre ricorre la Giornata mondiale delle; a oggi, nel nostro Paese, sono circa 5 milioni le persone che soffrono di una di queste, di cui almeno 700 mila con patologia severa, ma i dati potrebbero essere ancora più preoccupanti, come ha sottolineato all’Ansa Antonella Celano, presidente di APMARR – Associazione Nazionale Persone conReumatologiche e Rare. Complice anche il Covid, naturalmente, le nuove diagnosi sono crollate di quasi il 50% rispetto al 2019, con picchi del -70% al Sud, mentre più di 400 mila sono stati gli interventi chirurgici saltati con 1,3 milioni di ricoveri in meno rispetto al periodo pre-pandemia. Senza contare che le liste di attesa si sono ulteriormente allungate rispetto ai 6 mesi di media previsti prima della pandemia. A far luce sulle ...

Advertising

insalutenews : Malattie reumatiche, l'occhio è uno dei bersagli più comuni. XXIV Congresso Reumatologi - - SenzaBarcode : Occhio! Le malattie reumatiche possono esordire prendendo di mira per prima la vista. XXIV Congresso Reumatologi (C… - pazienti : Facciamo un ripasso di tutte le #agevolazioni che spettano a chi soffre di malattie reumatiche ?? - BasicLifeSupp : Telemedicina. La Asl di Rieti azienda pilota di un progetto nazionale sulle malattie reumatiche -

Ultime Notizie dalla rete : malattie reumatiche

Adnkronos

Oppure, altro esempio fatto dal numero uno dell'Aifa: 'Abbiamo recenti pubblicazioni che dimostrano, nel caso delle, che il vaccino è efficace. In questi soggetti sono stati ..."Abbiamo recenti pubblicazioni che dimostrano" come nei "casi di" che "il vaccino è efficace", aggiunge. "In alcuni di questi soggetti sono stati misurati gli anticorpi e si è ...Apmarr, l’associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare, ha affidato per via diretta all’agenzia Lorenzo Marini Group il compito di realizzare la sua nuova ...La mancata applicazione di un approccio di medicina di genere alle malattie reumatologiche e dermatologiche autoimmuni ostacola l’inclusione sociale e l’appropriatezza terapeutica per le persone affet ...