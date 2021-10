Le Iene, Elodie: “Dayane Mello è una vittima. Se quell’uomo ha davvero fatto se**o con lei mentre era sotto effetto di alcol, deve pagare” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non finisce di sorprendere Elodie: cantante, ballerina ed ora pure conduttrice. Infatti, ha debuttato proprio nella puntata de Le Iene di martedì 5 ottobre accanto all’ormai collaudato Nicola Savino. Dopo di lei ci saranno altre nove donne – tra cui Federica Pellegrini, Ornella Vanoni, Elisabetta Canalis – a passarsi il timone della conduzione nel programma in onta su Italia Uno, in seguito al definitivo addio di Alessia Marcuzzi. Dopo il debutto a X Factor, il percorso formativo nel programma Mediaset “Amici di Maria De Filippi”, il successo musicale con numerose hit e la consacrazione nell’ultimo Festival di Sanremo, la cantante di “Guaranà”, “Andromeda” e “Tutta colpa mia” ha lasciato senza fiato il pubblico di Italia Uno nel monologo sulla violenza sulle donne. In un meraviglioso abito rosso, su un piedistallo al centro del palcoscenico, subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non finisce di sorprendere: cantante, ballerina ed ora pure conduttrice. Infatti, ha debuttato proprio nella puntata de Ledi martedì 5 ottobre accanto all’ormai collaudato Nicola Savino. Dopo di lei ci saranno altre nove donne – tra cui Federica Pellegrini, Ornella Vanoni, Elisabetta Canalis – a passarsi il timone della conduzione nel programma in onta su Italia Uno, in seguito al definitivo addio di Alessia Marcuzzi. Dopo il debutto a X Factor, il percorso formativo nel programma Mediaset “Amici di Maria De Filippi”, il successo musicale con numerose hit e la consacrazione nell’ultimo Festival di Sanremo, la cantante di “Guaranà”, “Andromeda” e “Tutta colpa mia” ha lasciato senza fiato il pubblico di Italia Uno nel monologo sulla violenza sulle donne. In un meraviglioso abito rosso, su un piedistallo al centro del palcoscenico, subito ...

FQMagazineit : Le Iene, Elodie: “Dayane Mello è una vittima. Se quell’uomo ha davvero fatto se**o con lei mentre era sotto effetto… - valen_mess_ : RT @fanpage: Il monologo di Elodie in difesa delle donne, ieri sera, a 'Le Iene' - Carmeng32 : RT @OptiMagazine: Il discorso di #Elodie a #LeIene per #DayaneMello: 'Non dobbiamo mai sentirci in colpa' - sparlosuttutto : Elodie ieri è stata davvero pazzesca (mi piacerebbe vederla altre volte alle Iene) le sue parole sono arrivate fort… - elodiesfamily : RT @fanpage: Il monologo di Elodie in difesa delle donne, ieri sera, a 'Le Iene' -