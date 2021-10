Le chat con il rumeno scagionano Morisi. Ma c’è anche fango inutile. Crosetto: «Una barbarie» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le chat tra Luca Morisi e l’escort rumeno contattato via web sembrano confermare la tesi che a portare la droga sia stato proprio quest’ultimo, che si fa chiamare Alexander e che invece di fronte ai carabinieri ha accusato l’ex capo della comunicazione social di Salvini, inguaiandolo. Dunque, sono un punto a favore della difesa che fin da subito ha sostenuto che la droga dello stupro ritrovata nello zaino dell’escort non fosse stata ceduta da Morisi. In quelle chat, però, ci sono anche i dettagli dell’accordo preso tra i due in vista dell’incontro sessuale, nel quale poi l’escort ha coinvolto un “collega”. Si tratta di particolari scabrosi e del tutto inutili ai fini della comprensione della vicenda e del chiarimento dei fatti, ma lo stesso il Corriere della sera li ha ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Letra Lucae l’escortcontattato via web sembrano confermare la tesi che a portare la droga sia stato proprio quest’ultimo, che si fa chiamare Alexander e che invece di fronte ai carabinieri ha accusato l’ex capo della comunicazione social di Salvini, inguaiandolo. Dunque, sono un punto a favore della difesa che fin da subito ha sostenuto che la droga dello stupro ritrovata nello zaino dell’escort non fosse stata ceduta da. In quelle, però, ci sonoi dettagli dell’accordo preso tra i due in vista dell’incontro sessuale, nel quale poi l’escort ha coinvolto un “collega”. Si tratta di particolari scabrosi e del tutto inutili ai fini della comprensione della vicenda e del chiarimento dei fatti, ma lo stesso il Corriere della sera li ha ...

