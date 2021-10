Latina, violenza sessuale su una bambina di 8 anni, In manette finisce un bagnino a Fondi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Polizia di Fondi, in provincia di Latina, ha arrestato un 32enne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa è violenza sessuale continuata e aggravata dall’età della vittima, una bambina di 8 anni. Il reato si sarebbe consumato nel periodo compreso tra il 16 e il 22 giugno scorso presso una struttura turistica di Fondi. La vittima, una bimba che soggiornava lì insieme con la famiglia, dove il presunto colpevole svolgeva l’attività di bagnino presso la piscina dell’hotel. La violenza sessuale nella struttura alberghiera L’uomo avrebbe conquistato la fiducia della sua vittima attraverso l’elargizione di piccoli doni. Sarebbe poi riuscito ad attirarla in un magazzino. Le indagini hanno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Polizia di, in provincia di, ha arrestato un 32enne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa ècontinuata e aggravata dall’età della vittima, unadi 8. Il reato si sarebbe consumato nel periodo compreso tra il 16 e il 22 giugno scorso presso una struttura turistica di. La vittima, una bimba che soggiornava lì insieme con la famiglia, dove il presunto colpevole svolgeva l’attività dipresso la piscina dell’hotel. Lanella struttura alberghiera L’uomo avrebbe conquistato la fiducia della sua vittima attraverso l’elargizione di piccoli doni. Sarebbe poi riuscito ad attirarla in un magazzino. Le indagini hanno ...

