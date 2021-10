La proposta (che non tiene conto della vita dei 30enni) di Cottarelli: 'Chi fa figli vada in pensione prima' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Caro professor Cottarelli, i figli non si fanno perché ci sono quasi due generazioni che non possono permetterseli. Altro che pensioni... La crisi demografica in Italia è senza precedenti e siamo in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Caro professor, inon si fanno perché ci sono quasi due generazioni che non possono permetterseli. Altro che pensioni... La crisi demografica in Italia è senza precedenti e siamo in ...

Advertising

capuanogio : #Commisso annuncia che #Vlahovic ha rifiutato ogni proposta di rinnovo con la #Fiorentina - juventusfc : Le ultime 24h di @locamanuel73 = ?? gol decisivo nel derby ? proposta di matrimonio ?? Che doppietta, Manuel! Ma… - NicolaPorro : La proposta del prof @CarloLottieri, su un nuovo spazio politico che si apre oltre i partiti ?? - Bakaburg1 : @RSaluzzi @BonomiAllegra @HuffPostItalia Se uno studia e poi pensa che la verità è in mano a due tre medici social… - Oppure8 : Proposta Amministrazione #Biden per tracciare tutte le transazioni over 600$. Il Segretario al Tesoro nonchè ex pre… -