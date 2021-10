Johann Zarco e un 2021 che rischia di finire male (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cominciare bene e finire malissimo. Con questa frase potremmo sintetizzare la stagione 2021 di Johann Zarco, il quale ha ancora la possibilità un’annata che si sta chiudendo in maniera dolorosa. Dopo uno start promettente, fatto di costanza e di un titolo mondiale che era alla sua portata, il pilota di Cannes è improvvisamente calato. Nelle ultime cinque gare Johann ha collezionato tre zeri, l’ultimo dei quali ad Austin. Il pilota appare l’ombra di se stesso, mentre il suo compagno di team Jorge Martin è in ascesa. Johann Zarco: che succede in questo 2021? Se torniamo alle prime gare, sembrava lui l’alzabandiera della Ducati. Mentre Jack Miller e Pecco Bagnaia sbagliavano di continuo e perdevano punti, Zarco era una presenza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cominciare bene emalissimo. Con questa frase potremmo sintetizzare la stagionedi, il quale ha ancora la possibilità un’annata che si sta chiudendo in maniera dolorosa. Dopo uno start promettente, fatto di costanza e di un titolo mondiale che era alla sua portata, il pilota di Cannes è improvvisamente calato. Nelle ultime cinque gareha collezionato tre zeri, l’ultimo dei quali ad Austin. Il pilota appare l’ombra di se stesso, mentre il suo compagno di team Jorge Martin è in ascesa.: che succede in questo? Se torniamo alle prime gare, sembrava lui l’alzabandiera della Ducati. Mentre Jack Miller e Pecco Bagnaia sbagliavano di continuo e perdevano punti,era una presenza ...

