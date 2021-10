Italia-Spagna, dove vederla. Azzurri a caccia di un altro trofeo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella semifinale di Nations League entrambe le squadre senza attaccanti. Il C.T. Mancini pronto a proporre Insigne falso nove Italia-Spagna, dove vederla Italia-Spagna, dove vederla Italia-Spagna, dove vederla– Dopo le qualificazioni per i Mondiali in Qatar e l’esaltante campionato Europeo dove l’Italia ha trionfato con merito, la Nazionale di Roberto Mancini torna in campo per la prima delle due partite che potrebbero valere un altro titolo, quello della Nations League 2021. A San Siro e all’Allianz Stadium di Torino vengono disputate le semifinali e le finali (anche quella per il terzo posto). Da una parte gli ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella semifinale di Nations League entrambe le squadre senza attaccanti. Il C.T. Mancini pronto a proporre Insigne falso nove– Dopo le qualificazioni per i Mondiali in Qatar e l’esaltante campionato Europeol’ha trionfato con merito, la Nazionale di Roberto Mancini torna in campo per la prima delle due partite che potrebbero valere untitolo, quello della Nations League 2021. A San Siro e all’Allianz Stadium di Torino vengono disputate le semifinali e le finali (anche quella per il terzo posto). Da una parte gli ...

