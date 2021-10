Il Governo vara la rivoluzione fiscale: dall'Irpef all'Iva e al Catasto. Draghi: 'Le tasse non aumentano' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mario Draghi tira dritto e nonostante i mal di pancia della Lega il Consiglio dei ministri approva la delega fiscale. Il testo, approvato senza i voti dei ministri leghisti che hanno lasciato la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mariotira dritto e nonostante i mal di pancia della Lega il Consiglio dei ministri approva la delega. Il testo, approvato senza i voti dei ministri leghisti che hanno lasciato la ...

