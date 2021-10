Il forte aumento del prezzo del metano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È un'altra conseguenza del rincaro generale dei costi dell'energia: e al momento non sembrano esserci soluzioni al problema Leggi su ilpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È un'altra conseguenza del rincaro generale dei costi dell'energia: e al momento non sembrano esserci soluzioni al problema

Ultime Notizie dalla rete : forte aumento In ribasso Milano e gli altri mercati europei Avanza di poco lo spread , che si porta a +107 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, ... A Milano, forte calo del FTSE MIB ( - 1,87%), che ha toccato 25.470 punti; sulla stessa linea, ...

Settore costruzioni in Italia: anche se in rallentamento, registra forte aumento a settembre Anche se in rallentamento, forte aumento a settembre dell'attività edile italiana. Dopo le dovute destagionalizzazioni, l'indice principale dell'indagine Ihs Markit Pmi sul settore edilizio italiano, che monitora i cambiamenti ...

Il forte aumento del prezzo del metano Il Post Peugeot registra un aumento a tre cifre delle vendite in Brasile Peugeot continua a conquistare buoni risultati di vendita in Brasile e mantiene la sua crescita ben al di sopra della media del mercato. In particolare, la casa automobilistica francese ha registrato ...

Energie e materie prime: impennata dei costi in autunno «Freneranno l’economia, ripercuotendosi sulle tasche dei consumatori e minacciando la competitività dei settori produttivi» ...

