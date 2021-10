"Grande Fratello Vip 6", Manuel Bortuzzo in piedi stupisce tutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I ragazzi si svegliano con una bellissima sorpresa nella casa del ' Grande Fratello Vip 6 '. Manul Bortuzzo , aiutato da Alex e Aldo, si fa trovare in piedi, grazie al tutore. La prima ad emozionasi è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I ragazzi si svegliano con una bellissima sorpresa nella casa del 'Vip 6 '. Manul, aiutato da Alex e Aldo, si fa trovare in, grazie al tutore. La prima ad emozionasi è ...

Advertising

GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - MediasetPlay : Isa e Chia, blogger, influencer, super esperte di Grande Fratello... sono con noi! Twittate con #GFVIPPARTY per in… - skittishliz : RT @creeestina: Lucrezia Selassié uno dei personaggi più imbarazzanti mai atterrati al grande fratello - rep_roma : Manuel Bortuzzo in piedi per la prima volta con i tutori al Grande Fratello Vip [aggiornamento delle 13:59]… -