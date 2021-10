Gf Vip | Raffaella Fico litiga furiosamente con Miriana Trevisan | “sei una falsa”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip iniziano ad esserci i primi malumori. Trasembrerebbe essere guerra, infatti, quest’ultima ha accusato ladi essere molto gelosa di lei, al punto di tenerle lontane Francesca Cipriani e Ainette Stephens.udite tali accuse ha messo da parte tutto il suo aplomb per lanciarsi nella polemica, rispondendo allache non si doveva permettere assolutamente di dire certe cose, visto che è unadei finti sorrisi. Riusciranno le due donne a mettere fine alle ostilità? La situazione al momento continua ad essere molto tesa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Lulù e Clarissa Salassié si scagliano contro gli autori Le due sorelle Salassié si sono ...

Mario Balotelli dolce messaggio perFico/ "Ti auguro il meglio per il tuo nuovo amore"Fico e Miriana Trevisan: guerra fredda al Grande Fratello2021? Se Davide Silvestri , ...... ma soprattutto quella tra Miriana Trevisan eFico . Le due donne non si sono mai prese dall'inizio del reality, ma tutto è degenerato lunedì sera nella puntata del GF, quando l'ex ...Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip, Miriana ha ammesso di non aver trovato un punto di incontro con Raffaella Fico e che non la considera una sua amica all'interno ...Grande fratello Vip 2021, news 6 ottobre: Davide Silvestre, Lulù e Clarissa Selassiè si confrontano, guerra tra Raffaella Fico e Miriana Trevisan.